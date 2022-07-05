Xiaomi Band 7 Pro – фітнес-браслел на стрироїдах

Поява модуля GPS в фітнес трекері була мрією фанатів бендів вже кілька поколінь, і саме в новинці довгоочікуваний модуль все ж інтегрують. Експерти пророкували наявність GPS в 7 версії, проте виробник зробив ставку саме на Pro версію пристрою.





Оновлений браслет презентували разом із новим топовим смартфоном компанії Xiaomi 12S. А вже починаючи з 7 липня пристрій можна буде замовити на китайських маркетплейсах. Девайс отримає також модуль NFC для безконтактного розрахунку в магазинах чи кафе.

Значна діагональ дисплея браслета стане його візитівкою, вона становитиме 1,64 дюйма, що навіть трохи перевищує розміри екрану смарт-годинників Apple. Також у Xiaomi Band 7 Pro буде реалізована технологія Always-on-Display, екран набуде збільшеної роздільної здатності та матиме значний запас яскравості завдяки використанню Amoled матриці.

Пристрій традиційно має вологозахист 5 АТМ та ємну батарею, що дозволить використовувати гаджет протягом 6-12 днів без підключення до живлення.

Спортсмени зможуть ефективніше тренуватись завдяки 117 передвстановленим програмам, датчикам вимірювання пульсу, насиченості крові киснем та крокоміру. Браслет також здатен слідкувати за якістю сну та відпочинку, фіксувати повсякденні показники організму та формувати статистику навантажень.

Для демонстрації почуття стилю покупцю буде доступний магазин шпалерів для екрана та значний вибір ремінців для трекера. Придбати Xiaomi Band 7 Pro в Україні вже незабаром можна буде за орієнтовну ціну в 1200 гривень.