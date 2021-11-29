Розкрито характеристики відродженої GeForce RTX 2060

GeForce RTX 2060 зразка 2022 року отримає 12 ГБ відеопам’яті і за продуктивністю буде ближчим до GeForce RTX 2060 Super.





Детальні характеристики пристрою розкриває портал Videocardz, пославшись на інсайдерські джерела.

Новинка отримає GPU з 2176 ядрами CUDA (замість 1920 у стандартної GeForce RTX 2060), обсяг відеопам’яті формату GDDR6 зросте з 6 ГБ до 12 ГБ. Нарешті, збільшиться рівень TDP – зі 160 Вт до 184 Вт. Шина пам’яті буде 256-бітною (замість 192-бітної).

Базова частота роботи також збільшиться: із 1365 МГц до 1410 МГц. У режимі бусту – з 1680 МГц до 1710 МГц. Відповідно буде вищою і продуктивність — замість 6,5 TFLOPS очікується вже 7,5 TFLOPS. Для сучасних ігор у роздільній здатності 1080p – цілком достатньо.

Очікується, що у продаж прискорювач надійде у грудні. Рекомендований цінник точно виявиться нижчим за $300. Але рітейл сьогодні непередбачуваний. Через бум криптовалют та популярність майнінгу роздрібні ціни можуть виявитися вищими у 2–3 рази.