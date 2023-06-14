Samsung, iPhone, Xiaomi та Pixel: що буде, якщо в порт зарядки залити воду

Ведучий YouTube-каналу TechDroid провів експеримент, щоб з’ясувати, як смартфони із захистом за стандартом IP68 реагують на зарядку у вологих умовах. Результати експерименту ентузіаст зафіксував на відео.

У досвіді брали участь чотири популярні смартфони: Samsung Galaxy S23 Ultra, iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro та Xiaomi 13 Ultra. Блогер залив воду в їх роз’єм для зарядки, після чого підключив їх до мережі. Жоден із смартфонів не вийшов з ладу — усі вони продовжували функціонувати, проте кожен пристрій реагував на попадання вологи по-різному.

Так, iPhone 14 Pro відразу ж видав попередження з порадою відключити смартфон від живлення та дати йому висохнути. При цьому зарядку було повністю заблоковано. Pixel 7 Pro також надіслав повідомлення, але надав можливість увімкнути зарядку. Xiaomi 13 Ultra не показав жодних повідомлень. Більше того, смартфон навіть почав заряджатися, перш ніж вимкнути живлення.

Зазначається, що найпродуманішим і найбезпечнішим смартфоном виявився Samsung Galaxy S23 Ultra. Ще до підключення кабелю він попередив користувача про необхідність висушити порт, а при підключенні повідомляв користувача про необхідність від’єднати кабель. Крім того, він запропонував використовувати бездротову зарядку – таке рішення не було передбачене системою захисту iPhone, Xiaomi та Pixel.