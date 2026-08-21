Смартфон, який просить брати його рідше: на Kickstarter вийшов Minimal Phone 2 з QWERTY-клавіатурою

Поки виробники змагаються, чий смартфон утримає увагу користувача довше, невеликий стартап Minimal рухається в протилежний бік. На Kickstarter стартувала кампанія Minimal Phone 2 — пристрою, який відверто позиціонують для «людей, що хочуть користуватися телефоном рідше». Рецепт очікуваний і водночас рідкісний: фізична QWERTY-клавіатура, компактний екран і система, заточена під справи, а не під скролінг.

Залізо при цьому цілком серйозне. Суцільнометалевий корпус, 3,92-дюймовий OLED з роздільною здатністю 1080×1240 і частотою 90 Гц, процесор MediaTek Dimensity 8300 з 8 ГБ оперативної пам’яті (у Kickstarter-версії — 12 ГБ), сховище на 256 або 512 ГБ, камери на 50 Мп (f/1.8) і 20 Мп фронтальна. Зі приємних дрібниць — Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, дві SIM, фізичний перемикач звуку в дусі iPhone і LED-індикатор сповіщень, який дозволяє не вмикати екран узагалі.

Душа пристрою — оболонка Minimal OS поверх Android з відвертими реверансами в бік BlackBerry: єдиний Hub для повідомлень, пошти й нагадувань, режим фокусування, командний рядок для навігації замість гортання іконок і — подарунок ентузіастам — розблокований завантажувач для кастомних прошивок. Батарея скромна, 3000 мА·год із 27-ватною дротовою і 15-ватною бездротовою зарядкою, — але для телефона, який просить брати його рідше, це майже філософська заява.

Ціни для ніші помірно зухвалі: базова версія — $599, Founders Edition з максимальною пам’яттю — $899. Конкуренти на кшталт Clicks Communicator чи Unihertz Titan 2 просять близько п’ятисот. Перші поставки обіцяють уже в грудні. Ризики стандартні для жанру: краудфандинг є краудфандинг, аудиторія клавіатурних смартфонів уперто залишається нішевою — про що нагадує доля самої BlackBerry, — а скромна батарея в парі з LED, клавіатурою і Wi-Fi 6E ще має довести свою живучість у реальному використанні.

Нагадаємо, попит на «спокійніші» телефони — тренд, який ми нещодавно розбирали докладно. Раніше ми писали, чому власники дорогих флагманів дедалі частіше докуповують кнопкові телефони — і до чого тут цифрова гігієна.