Опубліковані перші огляди iPhone 15 та iPhone 15 Pro

Через тиждень після анонсу закінчилося ембарго на перші огляди iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Давайте подивимося, що пишуть західні ЗМІ про нові смартфони. Чи вдалося Apple здивувати нас цього року?

The Verge

Почнемо з огляду The Verge, згідно з яким лінійка iPhone 15 не стала одкровенням у порівнянні з поточними тенденціями ринку. Революції немає, а є лише невеликі, але корисні вдосконалення. Головним плюсом всіх iPhone 15 назвали порт USB-C , який робить смартфони Apple більш практичними:

Я знаю, що у всіх нас змішані почуття з приводу USB-C, але дозвольте мені розповісти вам про чудову річ, яка сталася: акумулятор 15 Pro Max розрядився, тому я від’єднав зарядний кабель USB-C від свого MacBook Air і підключив його безпосередньо до телефон. Не слід шукати інший кабель. Жодних перехідників. Це страшенно зручно.

Також журналісти відзначають кнопку дії, яка дає більше можливостей, ніж класичний перемикач режимів звуку у минулих поколіннях:

Я налаштував кнопку дії на 15 Pro Max, щоб відкрити камеру, також вона працює як кнопка спуску затвора. Після першого тижня мені здається, що це не набагато зручніше, ніж провести пальцем на головному екрані, щоб запустити камеру, і натиснути кнопку зменшення гучності, щоб зробити фото. Однак у мене є інші ідеї щодо цієї клавіші, і найчудовіше в тому, що ви можете експериментувати з нею, доки не знайдете те, що вам сподобається.

Серед негативних моментів виділяють відсутність нового телеоб’єктива у базовому iPhone 15 Pro та комплектний кабель USB-C, який не підтримує високошвидкісну передачу даних.

Що стосується базових моделей The Verge помістила Dynamic Island, зручність використання, продуктивність і батарею (особливо на Plus) в число головних переваг iPhone 15. З мінусів – відсутність повноцінного телеоб’єктиву, “повільний” USB порт (480мб/с) і дисплей без 120Гц та підтримки AoD.

CNBC

Кіф Лесвінг із CNBC особливо оцінив титанову раму:

Apple заявляє, що 6-дюймовий iPhone 15 Pro важить 187 грамів, що на 9% легше за торішню модель. iPhone 15 Pro Max з великим 6,7-дюймовим екраном важить на 8% менше. І це справді відчувається на практиці. Повертаючись до мого старого iPhone 14 Pro, він здається цеглою. Різниця у вазі між Pro цього року та торішньою очевидна навіть з урахуванням чохла.

Tom’s Guide

Марк Спуноер з Tom’s Guide хвалить приріст часу автономної роботи:

У нашому тесті батареї, який включає безперервний перегляд веб-сторінок при яскравості екрану 150 ніт, iPhone 15 Pro пропрацював 10 годин 53 хвилини. Це на 40 хвилин довше, ніж у iPhone 14 Pro і майже на 2 години довше, ніж Pixel 7 Pro. Ми вважаємо 11 годин шикарним результатом.

CNET

За даними CNET, полегшені iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max дуже зручно тримати в руках . Вони пропонують чудову продуктивність завдяки чіпу A17 Pro і мають можливість регулювання фокусу на фотографіях у портретному режимі. 5-кратний оптичний зум 15 Pro Max також підвищує універсальність камери. Однак журналісти розкритикували рішення Apple залишити старий 3-кратний зум у меншому iPhone 15 Pro.

Wired

Лорен Гуд з Wired розповідає про численні покращення камери iPhone 15:

Система камер iPhone 15 забезпечує більше фотоможливостей, ніж iPhone 14, хоча іноді якість одержуваних знімків не набагато краща, ніж у минулого покоління. Найбільшим оновленням є те, що iPhone 15 отримав можливість знімати як 24-мегапіксельні, так і 48-мегапіксельні фото, які можна вибрати в налаштуваннях. Ця функція оптимізована для зйомки з основної камери в масштабі 1X, а якщо ви перемикаєтеся на ультраширик або знімаєте з цифровим зумом 2X, камера автоматично повернеться до зйомки з роздільною здатністю 12 мегапікселів.

Marques Brownlee

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