Російських операторів відключили ще від однієї точки обміну інтернет-трафіком
Мегафон та Ростелеком підтвердили відключення від лондонської точки London Internet Exchange.
Раніше ми розповідали вам про те, що, у зв’язку із нападом на Україну, співпрацю з російськими операторами зв’язку припинили два великі міжнародні магістральні оператори — компанії Cogent і Lumen. А ось тепер прийшла новина про відключення ще від однієї точки обміну інтернет-трафіком – лондонської London Internet Exchange.
Її послугами, зокрема, користувалися Мегафон та Ростелеком. Обидві компанії вже офіційно підтвердили припинення співпраці. Представник Мегафон зазначив, що за останні роки інтернет-трафік, що проходить через London IX, значно знизився сам по собі, тому наприкінці минулого року компанія і сама планувала в 2022-му припинити співпрацю з англійцями.
Схожу заяву зробили й у Ростелекому, де зазначили, що компанія має резерви та альтернативні маршрути обміну трафіком із закордонними майданчиками.