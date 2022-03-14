Російських операторів відключили ще від однієї точки обміну інтернет-трафіком

Раніше ми розповідали вам про те, що, у зв’язку із нападом на Україну, співпрацю з російськими операторами зв’язку припинили два великі міжнародні магістральні оператори — компанії Cogent і Lumen. А ось тепер прийшла новина про відключення ще від однієї точки обміну інтернет-трафіком – лондонської London Internet Exchange.





Її послугами, зокрема, користувалися Мегафон та Ростелеком. Обидві компанії вже офіційно підтвердили припинення співпраці. Представник Мегафон зазначив, що за останні роки інтернет-трафік, що проходить через London IX, значно знизився сам по собі, тому наприкінці минулого року компанія і сама планувала в 2022-му припинити співпрацю з англійцями.

Схожу заяву зробили й у Ростелекому, де зазначили, що компанія має резерви та альтернативні маршрути обміну трафіком із закордонними майданчиками.

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