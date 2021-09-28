У iPhone 13 повно проблем. Якість збірки, поганий зв’язок, браковані екрани

Прийнято вважати, що iPhone – еталонні смартфони за якістю збірки, у яких немає проблем з виробничим браком. Але в останнього покоління девайсів Apple з цим не все так гладко. Перші володарі iPhone 13 вже встигли розкритикувати девайси за серйозні конструктивні недоліки.





На багатьох пристроях під захисним склом камери знаходяться частинки пилу. Так, вони маленькі і на якості фотографій не позначаються, але подібні огріхи в преміальному пристрої за 1000 $ просто неприпустимі.

Інша проблема, яку помітили користувачі – подряпини на глянцевій рамці нових гаджетів прямо з коробки. Іноді за них приймають плями клею, які можна видалити ганчіркою, але неприємний осад все одно залишається.

Також власники виявляють екземпляри, в яких дисплей нещільно прилягає до бічної рамки. Зазор в корпусі таких розмірів, що туди можна вставити стандартний аркуш паперу А4. У минулому році аналогічна проблема зустрічалася на iPhone 12, але компанія пояснювала її технологічними допусками.

Також користувачі пишуть, що на деяких iPhone 13 щось незрозуміле діється з якістю зв’язку. На екрані відображається, що підключення до мережі є, а за фактом телефон не приймає дзвінки і вхідні повідомлення. Через це власники новинок змушені носити з собою запасні телефони.

Перекочувала в нове покоління і проблема з різною якістю екранів. Але якщо в iPhone 12 частина дисплеїв йшла в зелений відтінок, то матриці у дефектних iPhone «червоні», особливо на низькому рівні яскравості.

Офіційних заяв від Apple з приводу вищевказаних моментів ще не було. Та й навряд чи компанія скаже щось нове. Виробничий брак – стандартна справа для збірки високотехнологічних пристроїв. А те, що повідомлення про недоробки зараз на слуху, можна пояснити широким поширенням соціальних мереж. Люди, яким не пощастило, розповідають про це всьому світу, а задоволені покупці просто користуються своїми девайсами.