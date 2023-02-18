Ноутбук з RTX 4090 виявився швидшим за десктопну RTX 3090 Ti

Американський інженер Люк Мокрі провів тестуванням мобільної версії відеокарти NVIDIA GeForce RTX 4090, та порівняв її з настільною RTX 3090 Ti.

Тестування проводилося на двох пристроях: ноутбуку Alienware m17 R5 з RTX 4090 та настільному комп’ютері з RTX 3090 Ti. Результати виявилися досить несподіваними: ноутбук з RTX 4090 виявився швидшим за настільну RTX 3090 Ti.

У тесті з Battlefield V, грі з реалістичну військову атмосферу з великими масштабами, показник відеокарти RTX 4090 становив 111 кадрів на секунду з роздільною здатністю 1080p. В той же час, настільна RTX 3090 Ti показала результат 105 кадрів на секунду з тією ж роздільною здатністю.

Проте в тестах з іншими іграми, такими як Cyberpunk 2077 і Apex Legends, RTX 3090 Ti виявилась трішки швидшою за RTX 4090. Незважаючи на це, узагальнені результати показали, що ноутбук з RTX 4090 може дозволити користувачам грати у найбільш вимогливі ігри з високою роздільною здатністю без відчутних обмежень у продуктивності.

Мобільна RTX 4090 споживала 180 Вт, що є вищим значенням, ніж у більшості ноутбуків, тому можна очікувати, що інші пристрої з меншою потужністю можуть мати менші показники продуктивності. Однак, за результатами цього тесту, RTX 4090 може стати дійсно потужною відеокартою для майбутніх ноутбуків.