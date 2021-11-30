Названо п’ять ознак швидкої “смерті” смартфона

Перед тим, як остаточно прийти в неробочий стан, смартфони попереджають власників про свою можливу смерть. Проблема полягає в тому, що багато людей ігнорують тривожні симптоми, а потім стає надто пізно, пише ZNDet .





Коли смартфон перетворився на цеглу, буде набагато складніше (і дорожче) скопіювати з нього цінні дані. Тому не варто відвертатися від важливих ознак швидкої “смерті” девайсу.

1. Мерехтіння екрану. Може бути викликано несправністю самого модуля або пошкодженням кабелю.

2. Фантомні торкання екрана. Також можуть бути спровоковані неполадками у самому дисплеї. Погіршити ситуацію може підвищена температура експлуатації та механічні деформації. Згодом таких примарних дотиків, яких користувач не здійснював, ставатиме дедалі більше.

3. Самостійне перезавантаження. Зазвичай свідчить про неполадки з акумулятором, проте може бути спричинена і несправністю материнської плати.

4. Батарея не заряджається. Це може бути викликано як поганим станом самої батареї, так і виходом з ладу інших вузлів – наприклад, контролера заряду. Щоб унеможливити зовнішні фактори, потрібно використовувати інші кабелі та зарядні пристрої (бажано фірмові), підключити до бездротової зарядки.

5. Екран, що випирає з корпусу. Дуже небезпечна ознака, що свідчить про те, що акумулятор здувся. У такому стані смартфон просто небезпечно використовувати, але ще небезпечніше – намагатися втиснути екран на місце. Акумулятор, що містить їдкі речовини, може лопнути, вибухнути і спалахнути. Заряджати такий смартфон теж не можна.