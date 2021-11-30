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Названо п’ять ознак швидкої “смерті” смартфона

30.11.2021
1 хвилина на прочитання

Перед тим, як остаточно прийти в неробочий стан, смартфони попереджають власників про свою можливу смерть. Проблема полягає в тому, що багато людей ігнорують тривожні симптоми, а потім стає надто пізно, пише ZNDet .


Коли смартфон перетворився на цеглу, буде набагато складніше (і дорожче) скопіювати з нього цінні дані. Тому не варто відвертатися від важливих ознак швидкої “смерті” девайсу.

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1. Мерехтіння екрану. Може бути викликано несправністю самого модуля або пошкодженням кабелю.

2. Фантомні торкання екрана. Також можуть бути спровоковані неполадками у самому дисплеї. Погіршити ситуацію може підвищена температура експлуатації та механічні деформації. Згодом таких примарних дотиків, яких користувач не здійснював, ставатиме дедалі більше.

3. Самостійне перезавантаження. Зазвичай свідчить про неполадки з акумулятором, проте може бути спричинена і несправністю материнської плати.

4. Батарея не заряджається. Це може бути викликано як поганим станом самої батареї, так і виходом з ладу інших вузлів – наприклад, контролера заряду. Щоб унеможливити зовнішні фактори, потрібно використовувати інші кабелі та зарядні пристрої (бажано фірмові), підключити до бездротової зарядки.

5. Екран, що випирає з корпусу. Дуже небезпечна ознака, що свідчить про те, що акумулятор здувся. У такому стані смартфон просто небезпечно використовувати, але ще небезпечніше – намагатися втиснути екран на місце. Акумулятор, що містить їдкі речовини, може лопнути, вибухнути і спалахнути. Заряджати такий смартфон теж не можна.

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30.11.2021
1 хвилина на прочитання

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