Штучний інтелект буде стежити за покупцями в супермаркетах за допомогою камер

Супермаркет Aruk Mitajiri разом із компанією Fujitsu запустив у японському Хофу систему спостереження, яка стежить за поведінкою відвідувачів за допомогою камер та програм на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє The Register .

В результаті система аналізує рішення, які покупці приймали в магазині при виборі товарів, а потім надає їм засновану на цих даних персональну рекламу.

Система здатна стежити за кожною дією: як відвідувачі магазину затримуються біля вітрин, нахиляються до них, беруть у руки товари, порівнюють їх і таке інше.

Дані з камер йдуть безпосередньо на генеративну платформу ШІ. Персональні пропозиції надходять покупцям як реклами від імені «консьєржа-аватара».

У Fujitsu впевнені, що технологія сприятиме поверненню покупців до прилавків, щоб придбати новий товар.

Компанія розробила сервіс за сприяння групи вчених під керівництвом директора Інституту маркетингу та комунікацій при університеті Васеда Наото Ондзо.

Технологія тестуватиметься у супермаркеті до 15 жовтня, потім її планують доопрацювати та розпочати впроваджувати в інших магазинах мережі.