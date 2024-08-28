Вийшов Redmi Watch 5 Active: браслет mi band більше не актуальний

Компанія Xiaomi представила новий бюджетний смарт-годинник Redmi Watch 5 Active, який зберіг торішній дизайн, але отримав кілька серйозних поліпшень.

Redmi Watch 5 Active пропонує квадратний форм-фактор із вигнутими кутами і фізичною кнопкою на правому торці. Він оснащений великим 2-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю 320 х 385 пікселів і піковою яскравістю 500 ніт.

Також Redmi Watch 5 Active оснащений пульсометром, датчиком SpO2 і функціями моніторингу стресу і сну. До того ж годинник відстежує понад 140 режимів тренувань.

Серед інших особливостей Redmi Watch 5 Active – вбудований мікрофон для голосових викликів через Bluetooth, HyperOS з коробки, функція ліхтарика, пошук телефону і вологозахист 5 АТМ. Вбудованого акумулятора ємністю 470 мАг вистачає на 18 днів роботи без підзарядки.

Redmi Watch 5 Active поки доступні тільки в Індії за ціною 2799 рупій (~1400 гривень).