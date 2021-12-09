Hardnews

Українців попередили про шкоду частого виключання ПК

09.12.2021
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В Acer назвали звичку часто включати та вимикати комп’ютер шкідливою для пристрою


При частому увімкненні та вимкненні комп’ютера компоненти девайсу можуть раніше часу стати непридатними.

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“Кожен запуск комп’ютера – це “сплеск” потужності, який впливає на термін служби компонентів”, – зазначають експерти, і радять мінімізувати кількість запусків.

При цьому навпаки, якщо власник ПК користується комп’ютером рідко, девайс варто відключати. Все тому, що працюючий пристрій споживає електроенергію і витрачає свій ресурс. “Якщо ви користуєтеся комп’ютером протягом усього дня, то в такому разі можна залишати його увімкненим”, – підкреслюють фахівці.

Необхідно вимикати девайси, які мають HDD-накопичувач. Це пов’язано з тим, що в жорстких дисках є частини, що рухаються, холоста робота яких негативно позначається на їх ресурсі. Сучасним SSD-дискам така проблема не страшна.

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09.12.2021
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