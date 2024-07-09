Названо кращі відеокарти на липень 2024

Автор YouTube-каналу ScatterVolt склав актуальний топ найкращих відеокарт, які можна придбати просто зараз, у липні 2024 року.

На його думку, лінійка GeForce RTX 40 SUPER від NVIDIA вийшла вкрай вдалою. Так, GeForce RTX 4070 Ti SUPER пропонує відмінну продуктивність за свої гроші, дає змогу грати як у 2K, так і в 4K.

А GeForce RTX 4080 SUPER є найбільш підходящою моделлю для актуальних ААА-хітiв з увімкненою технологією трасування променів.

Також у списку найкращих актуальних відеокарт опинилася субфлагманська Radeon RX 7900 XT (одна з найкращих на ринку для нативної роздільної здатності за свій бюджет), Radeon RX 7700 XT (ідеальна для 2K і коштує адекватно) і недорогі Intel ARC A750 і Radeon RX 6600.

Є сенс розглянути покупку Radeon RX 7600, Radeon RX 7600 XT і Radeon RX 6600 XT, які хороші для 1080p. У Radeon RX 7600 XT, до того ж, 16 ГБ відеопам’яті, що нетипово для цієї цінової категорії. Непогана відеокарта від NVIDIA початкового рівня GeForce RTX 4060 також коштує своїх грошей.

А ось GeForce RTX 3050 (як версія на 6 ГБ, так і на 8 ГБ), GeForce RTX 3060 на 8 ГБ, Radeon RX 6500 XT на 4 ГБ, Radeon RX 580 на 8 ГБ і Radeon RX 6400 купувати влітку 2024 року немає жодного сенсу. Вони дорогі та занадто слабкі для сучасних ігор.

GeForce RTX 4090 не має конкурентів за продуктивністю. Це єдина сучасна відеокарта, яка здатна впоратися з більшістю ігор у 4K з RT. Але цінник у флагманського 3D-прискорювача NVIDIA занадто великий, щоб рекомендувати її до покупки.