У тисячах автомобілів Tesla знайшли серйозну несправність

Управління дорожнього руху Німеччини повідомило про відкликання моделей Tesla (TSLA.O) Y і 3 через збій у системі автоматичного екстреного виклику. Таку несправність мають 59 000 автомобілів у всьому світі.





29 червня спостережна служба KBA повідомила на своєму веб-сайті, що помилка програмного забезпечення спричинила поломку eCall, яка призначена для автоматичного зв’язку з екстреними службами у разі серйозної аварії.

Німецька регіональна телекомпанія Rundfunk Berlin-Brandenburg, яка обслуговує регіон, де знаходиться завод з виробництва Tesla Y, вперше повідомила про відкликання в суботу.

KBA повідомила, що помилка присутня у 59 129 автомобілях у всьому світі, але не уточнила, скільки з них зареєстровано в Німеччині.

Збій програмного забезпечення є додатковим головним болем для головного виконавчого директора Ілона Маска після того, як Tesla в суботу заявила, що поставила на 17,9% менше електромобілів у другому кварталі порівняно з попереднім кварталом, оскільки зупинка виробництва в Китаї, пов’язана з COVID 19, порушила її виробництво та ланцюжок поставок.

Минулого місяця Маск заявив, що нові заводи Tesla в Техасі та Берліні «втрачають мільярди доларів», оскільки їм важко збільшити виробництво через нестачу акумуляторів і проблеми з китайськими портами.