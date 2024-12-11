Розкрита ціна realme Neo7 з рекордною АКБ

realme Neo7 з батареєю на 7000 мА*год і процесором Dimensity 9300+ обійдеться в $345. Стільки попросять за версію з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем ємністю 256 ГБ.

realme Neo7 стане першим смартфоном realme з настільки значним акумулятором. Завдяки батареї на 7000 мА*год час автономної роботи має бути на висоті. Потужність швидкої зарядки складе 80 Вт.

Апаратною основою новинки стане дуже потужний процесор MediaTek Dimensity 9300+ (попереду тільки Dimensity 9400). Охолодження SoC забезпечить випарна камера на 7700 мм². Об’єм ОЗП складе 12 ГБ, а ємність накопичувача 256 ГБ.

realme Neo7 приписують 6,78-дюймовий екран 8T LTPO з роздільною здатністю 1,5K. Обіцяють максимальний захист IP68/IP69. У смартфона буде модуль NFC для безконтактної оплати.