Hardnews

Користувачі здивовані «демонічною постаттю» на картах Google Earth

Щось дивне ховається під мостом.

19.08.2021
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Своєю знахідкою в  Google Earth  поділився  користувач TikTok. Він звернув увагу на зображення під мостом в місті Ітака ( штат Нью-Йорк).


Виглядає моторошно, чи не так? Якщо збільшити кадр, то в середині можна розгледіти примарне обличчя або маску.

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Звичайно,  що загадкове зображення цілком може виявитися лише частиною інфраструктури моста, яка завдяки випадку виглядає як особа з двома очима.  Або ж це може бути викинута маска. Серед інших варіантів –  графіті. Точно сказати, що ж це таке, ніхто в коментарях TikTok не зміг.

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19.08.2021
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