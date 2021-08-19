Користувачі здивовані «демонічною постаттю» на картах Google Earth

Своєю знахідкою в Google Earth поділився користувач TikTok. Він звернув увагу на зображення під мостом в місті Ітака ( штат Нью-Йорк).





Виглядає моторошно, чи не так? Якщо збільшити кадр, то в середині можна розгледіти примарне обличчя або маску.

Звичайно, що загадкове зображення цілком може виявитися лише частиною інфраструктури моста, яка завдяки випадку виглядає як особа з двома очима. Або ж це може бути викинута маска. Серед інших варіантів – графіті. Точно сказати, що ж це таке, ніхто в коментарях TikTok не зміг.