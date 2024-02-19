Дизайн і дату прем’єри Xiaomi 14 Ultra підтверджено офіційно

Компанія Xiaomi оголосила про підготовку презентації флагманського смартфона 14 Ultra, і опублікувала його офіційні зображення. Крім особливостей дизайну новинки у двох кольорах корпусу, тизери розсекретили деякі подробиці про характеристики його основної камери.

Xiaomi 14 Ultra представлять 22 лютого о 13:00 за Києвом. Судячи із зображень, у білому виконанні смартфон отримає задню кришку з текстурою під шкіру, корпус із плоскими гранями і екран із заокругленим з усіх боків склом. Модуль камери, судячи з пропорцій, у новинки виявиться більшим, ніж у Xiaomi 13.

Блок камер смартфона включатиме чотири модулі з оптикою Leica Summilux і загальним діапазоном еквівалентних фокусних відстаней 12-120 мм. Напис 1,63-2,5 також натякає на використання діафрагми, що налаштовується. Інші характеристики смартфона виробник не розкриває, але їх раніше опублікував інсайдер Йогеш Брар. У мережі також з’явилися зображення майбутньої новинки в чорному корпусі:

Xiaomi 14 Ultra вже доступний для бронювання в Китаї, але ціна смартфона, як і раніше, не оголошена.