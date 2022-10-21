iPhone 14 Plus провалився. Apple зупинила виробництво через низький попит

Кажуть, що у Apple найкращі у світі маркетологи, але, схоже, навіть вони роблять помилки. Видання The Information поділилося цікавою новиною: «яблучна» компанія попросила постачальників призупинити виробництво iPhone 14 Plus, поки відділ продажу «переглядає попит на продукт».

У перекладі з канцелярської на людську це означає буквально наступне: iPhone 14 Plus дуже погано купують, і Apple прикидає, чи доцільно робити їх далі. Чи можна назвати такий результат несподіваним? Навряд чи. Погані продажі «плюсу» багато аналітиків передбачали задовго до старту. У тому числі відомий своїми точними прогнозами інсайдер Мінґ-Чі Куо.

iPhone 14 Plus виявився погано продуманою проміжною моделлю, яка не має вагомої переваги над базовим iPhone 14 при вартості на $100 більше. У той же час Plus нема чого запропонувати покупцям, які спокусилися крутими фішками Pro-версії. Коротше кажучи, аудиторія розділилася на тих, хто хоче заощадити 100 доларів і купує базу, і тих, хто не проти доплатити $100 зверху за Pro.

Цікаво, що з початку продажу до зупинки виробництва iPhone 14 Plus пройшло всього 2 тижні. Хоча навіть із таким невдалим стартом ховати гаджет поки що зарано. Apple припиняє виробництво, але не припиняє його зовсім. Принаймні, плани випуску iPhone 14 Pro «яблучна» компанія не згортає.