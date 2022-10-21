iPhone 14 Plus провалився. Apple зупинила виробництво через низький попит
Кажуть, що у Apple найкращі у світі маркетологи, але, схоже, навіть вони роблять помилки. Видання The Information поділилося цікавою новиною: «яблучна» компанія попросила постачальників призупинити виробництво iPhone 14 Plus, поки відділ продажу «переглядає попит на продукт».
У перекладі з канцелярської на людську це означає буквально наступне: iPhone 14 Plus дуже погано купують, і Apple прикидає, чи доцільно робити їх далі. Чи можна назвати такий результат несподіваним? Навряд чи. Погані продажі «плюсу» багато аналітиків передбачали задовго до старту. У тому числі відомий своїми точними прогнозами інсайдер Мінґ-Чі Куо.
iPhone 14 Plus виявився погано продуманою проміжною моделлю, яка не має вагомої переваги над базовим iPhone 14 при вартості на $100 більше. У той же час Plus нема чого запропонувати покупцям, які спокусилися крутими фішками Pro-версії. Коротше кажучи, аудиторія розділилася на тих, хто хоче заощадити 100 доларів і купує базу, і тих, хто не проти доплатити $100 зверху за Pro.
Цікаво, що з початку продажу до зупинки виробництва iPhone 14 Plus пройшло всього 2 тижні. Хоча навіть із таким невдалим стартом ховати гаджет поки що зарано. Apple припиняє виробництво, але не припиняє його зовсім. Принаймні, плани випуску iPhone 14 Pro «яблучна» компанія не згортає.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter