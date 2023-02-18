PlayStation 5 Pro: що відомо про нову консоль від Sony на даний момент

PlayStation 5 (PS5) – це остання ігрова консоль, випущена компанією Sony, але вже ходять чутки про потенційне оновлення консолі під назвою PS5 Pro. Наразі подробиць про PS5 Pro небагато, і немає жодного офіційного оголошення від Sony щодо дати виходу, специфікацій чи ціни консолі. Проте з’явилися різні чутки та припущення щодо потенційних можливостей PS5 Pro.

За даними TechRadar, PS5 Pro потенційно може мати навіть потужнішу апаратну частину, ніж PS5, здатну відтворювати ігри у форматі 4K при частоті 120 Гц у певних іграх, а також підтримувати трасування променів та інші просунуті функції. Однак, наразі немає жодної конкретної інформації про технічні характеристики PS5 Pro.

GamesRadar також зазначає, що чутки про PS5 Pro останнім часом були мізерними, і, можливо, ще зарано очікувати якихось конкретних новин з цього приводу. Тим часом Pocket-lint припускає, що Sony, можливо, планує випустити PS5 Pro у 2023 році, і є кілька чуток щодо дати виходу, специфікацій та ціни консолі.

Таким чином, незважаючи на чутки та припущення щодо потенційних можливостей PS5 Pro, конкретної інформації поки що немає, і нам доведеться дочекатися офіційних новин від Sony, щоб дізнатися більше про дату виходу, специфікації та ціну консолі.