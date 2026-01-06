AMD презентувала нового «короля геймінгу» Ryzen 7 9850X3D та мобільні чіпи Ryzen AI 400

На виставці CES 2026 компанія AMD офіційно представила довгоочікувані новинки, які мають змінити розстановку сил на ринку процесорів. Головною зіркою презентації став десктопний чіп Ryzen 7 9850X3D, а для сегмента ноутбуків анонсували серію Ryzen AI 400.

Новий еталон для ігор Ryzen 7 9850X3D — це 8-ядерний 16-потоковий процесор на архітектурі Zen 5. Він отримав 96 МБ кеш-пам’яті L3 (включаючи 64 МБ фірмового 3D V-Cache). Пікова частота новинки у режимі Boost зросла до 5,6 ГГц (проти 5,2 ГГц у попередника 9800X3D).

За даними AMD, процесор у середньому на 27% швидший за конкурента Intel Core Ultra 9 285K. У деяких іграх розрив ще відчутніший: наприклад, у Baldur’s Gate 3 перевага «червоних» сягає 60%.

Мобільна серія Ryzen AI 400 Нова лінійка для ноутбуків (кодова назва Gorgon Point) включає сім моделей, побудованих за гібридною технологією на базі ядер Zen 5 та Zen 5c. Флагманом серії став Ryzen AI 9 HX 475 (12 ядер/24 потоки, частота до 5,2 ГГц, графіка Radeon 890М).

Компанія заявляє, що нові чіпи суттєво перевершують рішення Intel: у робочих програмах модель HX 470 швидша за Core Ultra 9 288V на 71%, а в іграх — на 12%. Перші ноутбуки з цими процесорами з’являться у продажу вже в першому кварталі 2026 року.