У навушники AirPods вбудують градусник

Apple працює над додаванням в нові версії бездротових навушників AirPods нових функцій, серед яких вимірювання температури тіла і зарядка від порту USB-C . Про це повідомляє журналіст агентства Bloomberg та інсайдер Марк Гурман у розсилці Power On .

“Компанія вивчає варіанти введення нових функцій для підтримки здорового слуху та визначення температури тіла, а також планує випуск дешевших моделей і перехід на зарядні порти USB-C”, – йдеться у статті.

Очікується, що вимірювати температуру тіла користувача навушники зможуть через вушну раковину. За версією інсайдера, такий метод даватиме точніші результати, ніж замір температури на зап’ястя, як у розумному годиннику Apple.

За даними Гурмана, на програмному рівні Apple експериментує з функціями бездротових навушників, які стануть у нагоді користувачам із порушеннями слуху.

Наприклад, пристрій зможе діагностувати потенційні проблеми зі слухом за допомогою спеціальної програми, що генерує сигнали на певних частотах. Також аксесуар планують перетворити на бюджетну заміну слуховому апарату.