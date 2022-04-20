Представлений Redmi 10 Power – бюджетник з величезною батареєю на 6000 мА*год

Це справжнісінький монстр автономності Redmi 10 Power. Гаджет отримав акумулятор на 6000 мА*год. Та ще й з підтримкою швидкісної зарядки. Її потужність не надто висока, лише 18 Вт.





Апаратною основою новинки стала однокристальна система Qualcomm Snapdragon 680. Об’єм оперативної пам’яті дорівнює 8 ГБ. Але за рахунок флеш-пам’яті її можна розширити на 3 ГБ до 11 ГБ. Місткість накопичувача дорівнює 128 ГБ.

У смартфона 6,71-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 60 Гц. Захищає екран скло Gorilla Glass 3. Тильна камера подвійна, використовується 50- та 2-мегапіксельні датчики. Фронтальна камера 5-мегапіксельна.

Працює новинка на операційній системі Android 11 із фірмовою оболонкою MIUI 13. Дактилоскопічний сканер розміщений ззаду. Є 3,5-міліметровий роз’єм для дротових навушників. Ціна? $195.