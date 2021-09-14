Apple описала нові причини поломки iPhone

Apple попередила користувачів про небезпеку перевезення iPhone на мотоциклах і інших транспортних засобах, що створюють сильну вібрацію. Опис нових причин поломки з’явилося на сторінці підтримки сайту компанії.





У новому документі говориться, що вплив на iPhone вібрацій високої амплітуди в певних частотних діапазонах може завдати шкоди камері смартфона. Як приклад наводиться двигун мотоцикла. У зв’язку з цим фахівці технічної підтримки рекомендували користувачам не прикріплювати телефони до керма мотоцикла та інших транспортних засобів з потужним двигуном.

У компанії пояснили, що для отримання сфокусованих зображень, що знімаються на камеру iPhone, в деяких телефонах використовується система оптичної стабілізації (OIS). «Магнітні датчики вимірюють гравітаційні і вібраційні ефекти і визначають положення об’єктива, щоб можна було точно встановити компенсаційне рух», – уточнили фахівці. В результаті сильних вібрацій названі датчики можуть бути пошкоджені.

Також співробітники компанії розповіли, що мопеди, велосипеди та інші двоколісні транспортні засоби створюють менш сильні вібрації. «Однак, щоб знизити ризик пошкодження iPhone, рекомендується використовувати Амортизуюче кріплення», – йдеться в документі.