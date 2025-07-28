Xiaomi 16 Ultra виходить раніше ніж очікувалось

Китайський бренд Xiaomi може порушити власну традицію і представити 16 Ultra до кінця цього року. За інформацією інсайдера Digital Chat Station, реліз перенесеться зі звичного післяноворічного вікна на більш ранній термін. Це пов’язано з посиленням партнерства з Leica і бажанням продемонструвати досягнення в мобільній фотографії вже в 2025 році.

За чутками, Xiaomi 16 Ultra отримає чіпсет Snapdragon 8 Elite 2 і відмовиться від вигнутого дисплея на користь плоскої панелі. Крім базової версії, готуються дві додаткові моделі: 16S Ultra з чіпом XRING і 16 Ultra Max, який може отримати найпросунутішу камеру в історії Xiaomi. Обидві вже пройшли IMEI-сертифікацію.

Також компанія тестує модульну оптичну систему з великим сенсором M4/3, діафрагмою f/1.4 і асферичними лінзами. Ця система підтримує зйомку у форматі RAW без втрат, передачу даних на швидкості 10 Гбіт/с і 16-ступінчастий динамічний діапазон за допомогою ШІ-движка AISP.

Якщо всі нововведення дійдуть до фінального продукту, Xiaomi 16 Ultra Max може стати найбільш технологічно насиченим смартфоном у світі.