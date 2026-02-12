AMD б’є рекорди: «червоні» захопили історичну частку ринку процесорів

Аналітична компанія Mercury Research оприлюднила свіжу статистику світових продажів процесорів за підсумками четвертого кварталу 2025 року. Цифри свідчать про те, що компанія AMD переживає справжній ренесанс: частка її продукції на ринку досягла найвищих показників з моменту виходу перших чіпів серії Ryzen.

Домінування на десктопах та в серверах

Згідно зі звітом, у сегменті настільних ПК (десктопів) AMD контролює 42,6% ринку у грошовому еквіваленті та 36,4% — у кількісному. Виручка компанії у цьому напрямку зросла на вражаючі 14,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це абсолютний рекорд для «червоної команди» в епоху Ryzen. Ще більш показовими є успіхи у серверному сегменті. Тут AMD утримує 41,3% дохідної частки ринку, що також є історичним максимумом. У штуках це становить 28,8% від усіх проданих серверних процесорів.

Мобільний сегмент та прогнози на 2026 рік

На ринку ноутбуків позиції компанії також зміцнюються: AMD отримала 24,9% виручки та 26% від загальної кількості проданих мобільних чіпів. Аналітики прогнозують, що позитивна динаміка збережеться і протягом усього 2026 року. Експерти пояснюють це двома факторами. По-перше, успіхом нових процесорів із підтримкою функцій штучного інтелекту. По-друге, несподіваним «другим диханням» лінійки Ryzen 5000. Ці процесори залишаються хітом продажів завдяки своїй доступності та сумісності з дешевою пам’яттю DDR4, що робить їх ідеальним вибором для бюджетних збірок.