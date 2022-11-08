Міні-HIMARS будуть виготовляти в Україні

Вінницькі автомеханіки змогли реалізувати корисне воєнне виробництво. Відтепер в Україні виготовлятимуть самооборонні установки залпового вогню. Системи для запуску снарядів монтують на звичайні пікапи. Техніка отримала назву «Міні-HIMARS».

Мобільні артилерійські установки мають багато переваг: вони швидко переміщаються та ефективні на полі бою. Наприклад, вистрілювати повний пакет «Граду» не завжди доречно. Під час виконання різних бойових завдань, потрібні точкові удари. Для цього набагато легше підвести пікап, виконати завдання та переміститись на іншу локацію. Міні-Хаймарси важко засікти та знищити. Дальність польоту ракет з таких установок понад 20 км. Необхідні запчастини будуть брати з захопленої трофейної техніки, інші докуповуватимуть в Україні та за кордоном.

Артилеристи також працюють над удосконалення м зброї. Наприклад, зараз для залпу вогню, вони мають покидати салон автомобіля та відходити на безпечну відстань. Найближчим часом цього вже не треба буде робити. Вести артвогонь можна буде просто з кабіни авто.

Це не перший випадок, коли українські військові та інженери проявляють свою винахідливість. Раніше бійці із Криворізької окремої бригади ТРО використали саморобні реактивні системи залпового вогню. Вони використали для цього шасі пікапа Mitsubishi та самохідну пускову установку «Град». Три направляючих калібри 122-мм встановили на поворотній платформі задньої частини автомобіля. Задню стінку кабіни захистили металевим щитом.

Часто бійці самі щось вигадують та реалізують свої ідеї з кинутого рашистами металобрухту. Така винахідливість дає перевагу на полі бою. Це можливо завдяки декільком факторам: серед військових ЗСУ багато чоловіків з інженерною, технічною освітою. Також потрібно зауважити, що тисячі воєнних пройшли навчання у американських, британських та інших військових. Тому армія в Україні не лише сильна, а й дуже розумна.