Розкрито характеристики OnePlus 10 Pro

Флагманський смартфон представлять наступного тижня. Але виробник вже розкрив усі параметри девайсу. Неймовірна камера Hasselblad 2.0, 2K-дисплей, 5000 мАг та Snapdragon 8 Gen 1.





Апаратною основою новинки стане чіпсет Snapdragon 8 Gen 1. Об’єм оперативної пам’яті становитиме до 12 ГБ, ємність накопичувача – до 256 ГБ. Гаджет оснастять батареєю на 5000 мАч із швидкою 80-ватною провідною зарядкою та бездротовою потужністю 50 Вт.

OnePlus 10 Pro отримає 6,7-дюймовий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 3216 на 1440 пікселів та адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц.

Основна камера Hasselblad 2.0 складається з датчиків на 48 Мп, 50 Мп та 8 Мп. Заявлений триразовий оптичний зум. Селфі-камера 32-мегапіксельна.

OnePlus 10 Pro також зможе похвалитися просунутими стереодинаміками, NFC, Wi-Fi 6E.