Samsung знімає гарантію з найдорожчого смартфону, якщо його впустити на подушку

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 3 може залишитися без гарантії, якщо користувач упустить його на диван, подушку та інші м’які поверхні. Акселерометр в телефоні фіксує будь-які падіння з висоти більше одного метра і записує це в лог-файл, який доступний працівникам сервісу. Вони можуть порахувати ці «польоти» основною причиною виходу смартфона з ладу і визнати їх необережним поводженням.





Преміальний телефон без гарантії

Власники смартфонів з гнучким дисплеєм Samsung Galaxy Z Flip 3 можуть втратити гарантії на них, якщо впустять їх на будь-яку м’яку поверхню, пише портал WCCFTech. Це може бути диван, автомобільне крісло, ліжко, ковдра, подушка і ін. Зафіксовані перші подібні, прикрі випадки.

Саме по собі «приземлення» на що-небудь м’яке не зашкодить смартфону, проте обидві «розкладачки» Samsung, як з’ясувалося, автоматично пишуть логи роботи акселерометра, які потім можуть бути переглянуті працівниками сервісних центрів. В логах фіксуються всі падіння смартфона з висоти більше одного метра, і сервісмени можуть розцінити такі «польоти», незалежно від ступеня м’якості «аеродрому» як обґрунтування для відмови в гарантії. Навіть якщо просто підкидати телефон в повітрі, це все одно буде зафіксовано.

З Galazy Z Flip 3 варто поводитися гранично обережно

Іншими словами, якщо користувач хоча б раз, спеціально або випадково, впустив свій Flip 3 на м’яку поверхню, то при виникненні необхідності ремонту всі роботи йому, з високим ступенем ймовірності, доведеться оплачувати зі своєї кишені. Це ніяк не пов’язано із закінченням терміну гарантії – на 6 жовтня 2021 року всі без винятку екземпляри Flip 3 могли бути відремонтовані безкоштовно, оскільки пристрої були анонсовані в серпні 2021 р.

В Україні термін гарантії на мобільники Samsung становить рівно один рік з моменту їх придбання. Ціни на Flip 3 в українських магазинах починаються з 28 тис. грн.

Як створювався прецедент

В Україні на момент публікації матеріалу не було зафіксовано жодного випадку відмови в гарантійному ремонті нового покоління складних смартфонів Samsung за їх падіння на ліжко. Однак в Південній Кореї подібне сталося ще на початку вересня 2021 року.

Один з користувачів порталу Naver.com, власник Galaxy Z Flip 3, опублікував пост про те, що екран його розкладачки зламався на місці згину. Смартфон був куплений 4 вересня 2021 р., а поломка сталася без видимих ​​причин 8 вересня 2021 р.

За заміну екрану користувач буде змушений заплатити зі своєї кишені

Логи в телефоні зафіксували три випадки «падіння» – два рази телефон «впав» на пасажирське сидіння, один – на диван. Мобільник навіть зафіксував дату і час кожного «польоту». В результаті в ремонті користувачеві було відмовлено. Samsung, зі слів користувача, визнала поломку результатом неправильно поводження з пристроєм.

Fold 3 теж може реєструвати «польоти»

На 6 жовтня 2021 р. не було відомо, в яких саме телефонах Samsung є функція запису даних про роботу акселерометра. Існує ймовірність, що вона присутня і в Galaxy Z Fold 3 – ще одному смартфоні компанії, представленому одночасно з Flip 3.

У Galaxy Z Fold 3 теж може ховатися логер

Fold 3 на момент публікації матеріалу був найдорожчим смартфоном Samsung в Україні, за винятком іміджевого Galaxy Z Flip Thom Browne Edition.

Також в розпорядженні Samsung є перші два покоління Fold і оригінальний Galaxy Z Flip зразка початку 2020 р. Вони теж цілком можуть вести логи роботи акселерометра і фіксувати падіння з висоти більше одного метра.

Коли гарантія дійсно дуже потрібна

Поки одні смартфони Samsung таємно ведуть логи, через які гарантія несподівано закінчується, інші ламаються відразу після закінчення всього терміну гарантійного обслуговування. Так сталося з флагманами 2020 модельного року Galaxy S20 + і S20 Ultra.

У липні 2021 р. GSMinfo писав, що власники цих моноблоків стали скаржитися на біле суцільне засвічення дисплеїв і різнокольорові смуги на них. Користуватися такими смартфонами просто не можливо, оскільки за смугами і засвіченням нічого не видно. Перші скарги на такий дефект стали надходити ще в травні 2021 року як зазначили власники, проблема проявляється найчастіше відразу після закінчення гарантії. Це призводить до того, що ремонт господарі гаджетів повинні здійснювати за свій рахунок.