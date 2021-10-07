Експерти розповіли, як відкривати Android програми без встановлення

Напевно вам не раз доводилося видаляти ігри або програми відразу після їх інсталяції. У пошуках відповідного софту часто доводиться перебирати безліч додатків, один за одним встановлюючи їх на смартфон. У підсумку, витрачаєш купу часу, поки не знайдеш щось дійсно гідне уваги. У цій статті ми розповімо як можна протестувати додатки без їх установки на пристрій.





Користувачі Android отримали можливість запуску ігор і додатків без їх встановлення ще в 2016 році, але, як з’ясувалося, багато хто до цих пір не знає про цю корисну функцію. Адже погодьтеся, непогано спочатку спробувати програму або гру в справі і тільки потім приймати рішення про їх остаточне встановлення.

Особливо актуальна така проблема для користувачів, чий обсяг пам’яті в телефоні сильно обмежений. Нерідко заради завантаження об’ємної гри їм спочатку доводиться проводити капітальну чистку девайса. До того ж, інсталяція важкої гри, як правило, займає багато часу. Набагато зручніше запустити гру без очікування і встановлювати її на смартфон тільки в тому випадку, якщо вона дійсно сподобалася. Активувати таку функцію дуже просто.

Як підключити Instant Apps

Підключити миттєві додатки можна в налаштуваннях телефону або налаштуваннях Google Play.

В налаштуваннях телефону:

Відкриваємо Налаштування;

Знаходимо і відкриваємо пункт «Google»;

Переходимо в «Налаштування для додатків Google»;

Далі натискаємо на пункт «З миттєвим запуском»;

І активуємо перемикач «Оновити веб-посилання».

В налаштуваннях Play Маркет:

Ще швидше активувати Instant Apps можна через налаштування Google Play:

Перебуваючи на головній сторінці Плей Маркет, заходимо в свій профіль;

Переходимо в «Налаштування»;

Розкриваємо самий верхній список – «Загальні»;

Тиснемо на пункт «Google Play Instant»;

Активуємо перемикач «Оновити посилання».

Як запустити додаток Instant Apps

Для того щоб запустити додаток без установки, необхідно натиснути на кнопку «Спробувати», яка в додатках з миттєвим запуском знаходиться зліва від кнопки «Встановити».

Протестуємо функцію Instant Apps, а заодно перевіримо скільки трафіку знадобиться на додаток з швидким запуском на прикладі популярного шутера «Call Of Duty».

Знаходимо гру в пошуку Play Маркет, потім фіксуємо свідчення поточного обсягу трафіку в налаштуваннях телефону і тиснемо кнопку «Спробувати».

Після невеликого очікування завантаження прогрес-бару, гра запускається. Знову перевіряємо дані про трафік і бачимо, що на запуск ми витратили близько 29 Мб трафіку. Досить непогано, особливо якщо врахувати, що повне завантаження Call Of Duty займає 1,6 Гб дискового простору.

Висновок простий: якщо з якихось причин софт нам не підходить, наприклад, коли смартфон просто не витягує гру за вимогами, миттєвий запуск просто рятує нас від зайвої втрати часу, так як дає нам можливість відразу протестувати геймплей і можливості свого смартфона (лаги, затримки і т. д.) без повного встановлення.

Як шукати додатки з миттєвим запуском

Деякі з додатків Instant Apps знаходяться в спеціальному розділі. На жаль, сюди потрапляє далеко не весь софт з миттєвим запуском, тому, в основному, подібні додатки доводиться шукати самостійно.

Висновок

Далеко не весь софт на сьогоднішній день підтримує миттєвий запуск. Проте, з кожним днем ​​на просторах Google Play його стає все більше. Це дає нам надію, що в найближчому майбутньому кожен додаток можна буде запускати без встановлення на смартфон, адже це справді зручно, оскільки дає нам можливість швидко протестувати гру або додаток і заощадити не тільки трафік, але і час.