Microsoft готова запустити Recall – одну з ШІ-найамбітніших функцій Windows 11

Через місяці тестування і суперечок навколо конфіденційності, Microsoft нарешті готова запустити Recall – одну з найнеоднозначніших і найамбітніших ШІ-функцій Windows 11.

Але скористатися нею зможуть тільки власники пристроїв Copilot+, оснащених просунутими нейропроцесорами (NPU).

За даними The Verge, нова збірка Windows 11 (26100.3902) вже доступна в каналі Release Preview, що свідчить про швидкий офіційний реліз. Recall з’явиться разом із функцією Click to Do – інтелектуальними підказками, заснованими на контексті дій користувача.

Recall – це ШІ-пошук за всією активністю користувача, побудований на регулярних автоматичних скріншотах. Система дає змогу шукати, наприклад, фрази на кшталт: «Знайди той документ, де я писав список речей для відпустки». Це звучить зручно, але саме ця функція і викликала шквал критики через можливі загрози приватності та безпеці даних.

У відповідь Microsoft впровадила низку обмежень: зокрема, використання Recall вимагатиме підтвердження особи через Windows Hello. На першому етапі функція буде доступна лише англійською, китайською (спрощеною), французькою, німецькою, японською та іспанською мовами.

Цікаво, що навіть після запуску Recall поширюватиметься поступово, а не одразу для всіх користувачів. Microsoft планує обмежений реліз, з позначкою «попередній перегляд» навіть на фінальних версіях Windows. Це рішення пов’язане як з технічними доопрацюваннями, так і з підвищеною увагою з боку експертів з безпеки.

У Європі запуск відкладається до кінця року через суворі норми GDPR, які вже не раз ставали причиною затримок для нових функцій Windows.

Таким чином, Recall стане центральною фішкою Copilot+ PC, але її доля залежить від того, чи достатньо Microsoft продумала захист приватності користувачів.