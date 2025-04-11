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Android 16 вже можна встановити на десяток смартфонів: список

GSMinfo11.04.2025
Android 16

Видання Gizmochina опублікувало список смартфонів, користувачі яких вже можуть завантажити і встановити бета-версію операційної системи Android 16.

В основному, це фірмові смартфони компанії Google – Pixel, але є в переліку пара моделей від Xiaomi і одна від OnePlus. Повний список виглядає наступним чином:

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  • Pixel 9;
  • Pixel 9 Pro;
  • Pixel 9 Pro XL;
  • Pixel 9 Pro Fold;
  • Pixel 8;
  • Pixel 8 Pro;
  • Pixel 8a;
  • Pixel 7;
  • Pixel 7 Pro;
  • Pixel 7a;
  • Pixel 6;
  • Pixel 6 Pro;
  • Pixel 6a;
  • Xiaomi 15;
  • Xiaomi 14T Pro;
  • OnePlus 13.

Ранні збірки призначені для просунутих користувачів і розробників. У Google встановлювати їх рядовим власникам гаджетів, щоб уникнути виникнення проблем у роботі смартфонів і планшетів, не радять. Імовірно реліз нової версії операційної системи Android заплановано на літо поточного року.

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GSMinfo11.04.2025
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