Softnews
Android 16 вже можна встановити на десяток смартфонів: список
Видання Gizmochina опублікувало список смартфонів, користувачі яких вже можуть завантажити і встановити бета-версію операційної системи Android 16.
В основному, це фірмові смартфони компанії Google – Pixel, але є в переліку пара моделей від Xiaomi і одна від OnePlus. Повний список виглядає наступним чином:
- Pixel 9;
- Pixel 9 Pro;
- Pixel 9 Pro XL;
- Pixel 9 Pro Fold;
- Pixel 8;
- Pixel 8 Pro;
- Pixel 8a;
- Pixel 7;
- Pixel 7 Pro;
- Pixel 7a;
- Pixel 6;
- Pixel 6 Pro;
- Pixel 6a;
- Xiaomi 15;
- Xiaomi 14T Pro;
- OnePlus 13.
Ранні збірки призначені для просунутих користувачів і розробників. У Google встановлювати їх рядовим власникам гаджетів, щоб уникнути виникнення проблем у роботі смартфонів і планшетів, не радять. Імовірно реліз нової версії операційної системи Android заплановано на літо поточного року.