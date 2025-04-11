Android 16 вже можна встановити на десяток смартфонів: список

Видання Gizmochina опублікувало список смартфонів, користувачі яких вже можуть завантажити і встановити бета-версію операційної системи Android 16.

В основному, це фірмові смартфони компанії Google – Pixel, але є в переліку пара моделей від Xiaomi і одна від OnePlus. Повний список виглядає наступним чином:

Pixel 9;

Pixel 9 Pro;

Pixel 9 Pro XL;

Pixel 9 Pro Fold;

Pixel 8;

Pixel 8 Pro;

Pixel 8a;

Pixel 7;

Pixel 7 Pro;

Pixel 7a;

Pixel 6;

Pixel 6 Pro;

Pixel 6a;

Xiaomi 15;

Xiaomi 14T Pro;

OnePlus 13.

Ранні збірки призначені для просунутих користувачів і розробників. У Google встановлювати їх рядовим власникам гаджетів, щоб уникнути виникнення проблем у роботі смартфонів і планшетів, не радять. Імовірно реліз нової версії операційної системи Android заплановано на літо поточного року.