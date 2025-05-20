Експерти назвали найбільш захищені месенджери: Telegram туди не потрапив

Експерти перевірили понад 40 месенджерів за 60 аспектами захисту листування. Зокрема, враховувалися такі параметри, як стійкість до хакерських атак, можливість перехоплення повідомлень і компрометації даних, а також надійність шифрування і алгоритми роботи з трафіком.

У п’ятірку месенджерів, визнаних найбільш безпечними, увійшли:

Signal. Olvid — французький месенджер, який не вимагає номера телефону або пошти для реєстрації і має вбудовану систему захисту від шахраїв. Threema — також не вимагає номера телефону при реєстрації. Підтримує технологію «ізольованих просторів» для розділення особистих і робочих чатів. Element (Matrix) — месенджер з відкритим вихідним кодом, в якому дані зберігаються на децентралізованих серверах. Session — месенджер, побудований на блокчейні Oxen, забезпечує знеособлення даних, а його архітектура забезпечує захист навіть при компрометації окремих вузлів мережі.

У десятку найбезпечніших платформ також увійшли Wickr, Wire, Apple iMessage, WhatsApp і Viber.

Аналітики також пояснили відсутність у першій п’ятірці Telegram. За їхніми словами, месенджер істотно «просів» у плані надійності через зміни в політиці безпеки, що відбулися в 2024 році. Крім того, в Telegram, як і раніше, відсутнє наскрізне шифрування за замовчуванням у всіх чатах.