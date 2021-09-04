Українців атакують шахраї під видом Привату: як не потрапити на гачок

Любителі легкої кримінальної наживи не перестають вигадувати все нові схеми обману легковірних громадян. Зокрема, все частіше вони викрадають кошти з рахунків українців, представляючись працівниками того, чи іншого, банку. Вони можуть видавати себе як за співробітників операційних служб банку, так і за співробітників служби безпеки. Можуть повідомляти про технічні проблеми, або про уявні «загрози безпеці» для коштів, що зберігаються на рахунках клієнта банківської установи.





Варіантів дій шахраїв чимало. Наприклад, вони можуть запропонувати переказ коштів на якийсь «резервний рахунок» для безпечного зберігання, або пропонують пройти перевірку телефоном, встановити на телефон якийсь додаток (застосунок) – все це для крадіжки даних, а потім – і грошей. Досить часто довірливі люди, хоч скільки б «з усіх прасок» не попереджали щодо неприпустимості таких дій, самі повідомляють шахраям CVV2-код, пін-код, та іншу інформацію, яка не підлягає розголошенню.

Як поводитися, якщо надійшов підозрілий дзвінок?

По-перше, пам’ятайте: співробітники банку ніколи не зателефонують клієнтові з мобільного номера. Наприклад, співробітники банку Приват – завжди телефонують з номерів, що починаються з 056 (код Дніпра), співробітники львівських банків – з 034 (код Львова), тощо. Якщо надійшов дзвінок з мобільного, і той, хто дзвонить, представляється співробітником банку – можете відразу переривати розмову у тій формі, яка Вам більше до смаку. Наприклад – просто покласти трубку (натиснути «відбій»).

Якщо у Вас є питання або сумніви – зателефонуйте самі на «гарячу лінію» Вашого банку. Тоді Ви точно будете впевнені, що з Вами говорить дійсний співробітник банку, а не шахрай.

В жодному разі не встановлюйте на телефон або ПК програмне забезпечення, отримане з сумнівних джерел. Ніколи не переходьте за посиланнями, що викликають сумніви або підозри – часом лише одного переходу досить, щоб Ваш пристрій був заражений шкідливою програмою. Або, як варіант, посилання може привести Вас на підроблений (“фішинговий”, жарг.) сайт, створений зловмисниками спеціально для викрадення секретних даних.

Не залишайте без нагляду Ваші речі в громадських місцях. Якщо трапилося так, що ваші речі вкрали, і в них перебували банківські картки, або секретні дані в записах, або в електронному вигляді (на телефоні, флешці, ін.), негайно зверніться в банк. Заблокуйте картки, і доступи в онлайн банкінг. Потім, змінивши дані, і отримавши нові картки, якщо колишні вкрадені, Ви зможете користуватися послугами банку, як і раніше.

Якщо Ви робите покупку в інтернет-магазині, перевіряйте справжність сайту. Зокрема, візьміть до уваги, що домени (адреси) сайтів, що закінчуються на «.ua», можуть належати виключно власникам брендів (підприємствам), і ніяка приватна особа, або сумнівна фірма такий домен придбати не зможе. З усіма іншими доменами (URL-адресами) потрібно бути якомога більш обережним. Не лінуйтеся також пошукати в Гугл відгуки про інтернет-магазин, якщо раніше Ви не користувалися його послугами.

Ніколи не вводьте особисті дані у формах на сайтах, які викликають у вас хоча б найменші сумніви.