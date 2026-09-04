Xiaomi може залишити багато смартфонів без HyperOS 4: хто ризикує не отримати оновлення

Xiaomi вже представила HyperOS 4 у Китаї та розпочала тестування системи на перших пристроях. Однак аналіз внутрішніх збірок програмного забезпечення вказує на суттєву зміну політики компанії: нова оболонка може не з’явитися на смартфонах, для яких Android 16 стане останньою версією операційної системи.

На це звернули увагу фахівці XimiTime, які проаналізували дані Mi Code та статус внутрішнього тестування HyperOS 4. За їхніми даними, зі 112 пристроїв, які очікуються з Android 17, уже 108 перейшли на стадію внутрішніх тестів нової оболонки. Водночас жодної збірки HyperOS 4 на базі Android 16 поки не виявлено.

Це важлива зміна, адже раніше Xiaomi діяла інакше. Компанія могла випускати одну версію HyperOS на основі актуального Android, а для старіших моделей готувати окремий варіант оболонки на попередній версії системи Google. Завдяки цьому смартфон міг отримати нові функції HyperOS навіть після завершення основних оновлень Android.

Які смартфони можуть залишитися без HyperOS 4

Серед моделей, для яких наразі не виявлено тестових збірок HyperOS 4, XimiTime називає:

Redmi Note 13 Pro 4G;

Redmi Note 14S;

Redmi A5 4G;

POCO C71;

POCO M6 Pro 4G;

POCO X6 5G.

Це поки не офіційний список пристроїв, які залишаться без оновлення. Йдеться лише про висновок на основі поточного стану внутрішніх тестів Xiaomi. Компанія не заявляла, що HyperOS 4 принципово не буде випускатися на базі Android 16.

Водночас офіційний графік тестування HyperOS 4 у Китаї підтверджує, що Xiaomi зараз концентрується передусім на новіших пристроях. Першими систему почали отримувати Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Ultra, Redmi K90 та інші актуальні моделі. Наступні хвилі тестування охоплюють серії Xiaomi 15, Redmi K80, Xiaomi MIX Flip 2 та нові планшети компанії.

Без HyperOS 4 — не означає без оновлень

Навіть якщо припущення підтвердиться, власники таких смартфонів не залишаться без підтримки відразу.

Чимало моделей продовжуватимуть отримувати патчі безпеки ще кілька років. Наприклад, для Redmi Note 13 Pro та POCO M6 Pro підтримка безпеки передбачена до початку 2028 року, а Redmi A5 4G — до квітня 2029-го.

Фактично Xiaomi може просто перестати переносити нові великі версії HyperOS на старіші версії Android. Для компанії це означає менше паралельних версій прошивки, простіше тестування та можливість зосередитися на оптимізації системи для новіших пристроїв.

Остаточні висновки робити поки зарано. Xiaomi ще не оприлюднила повний глобальний список смартфонів, які отримають HyperOS 4. Проте відсутність будь-яких збірок нової оболонки на Android 16 уже зараз вказує, що власники частини старіших Redmi, POCO та Xiaomi можуть не дочекатися наступного великого оновлення HyperOS.