BYD вивела на ринок Formula S із заряджанням від 10% до 97% за дев’ять хвилин

Новинка вийшла на китайський ринок за ціною від 189 900 юанів. Технологія швидкого заряджання Flash Charging доступна в усіх комплектаціях. Одночасно компанія представила Formula S GT — версію з кузовом shooting brake, яка коштує від 219 900 юанів, повідомляє CarNewsChina.

Formula S має довжину 5060 мм і колісну базу 2960 мм. Залежно від комплектації автомобіль оснащується літій-залізо-фосфатним акумулятором місткістю близько 76,7 або 92,1 кВт·год. Максимальний заявлений запас ходу становить 900 км за китайським циклом CLTC. Цей показник не варто напряму порівнювати з результатами європейського WLTP або реальними поїздками.

Що означають дев’ять хвилин заряджання

За даними BYD, поєднання батареї Blade другого покоління та Flash Charging дозволяє підняти заряд із 10% до 70% за п’ять хвилин, а до 97% — за дев’ять. Отже, йдеться про визначений діапазон заряду, а не повне заряджання розрядженого акумулятора.

Компанія також заявляє, що за температури −30 °C поповнення заряду з 20% до 97% займає 12 хвилин. Це показники виробника для відповідної технології та умов випробувань.

Зарядні пристрої Flash Charger можуть видавати до 1500 кВт через один роз’єм. Однак ця цифра характеризує можливості станції: вона не означає, що автомобіль постійно приймає таку потужність протягом усього заряджання.

Потужність і головна умова швидкого заряджання

Задньопривідні версії Formula S розвивають 245 або 300 кВт, а повнопривідні — сумарно 490 кВт. Серед оснащення передбачені комплекс допомоги водієві God’s Eye B із лідаром і різні варіанти адаптивної підвіски.

Для повторення заявленого часу заряджання потрібна сумісна потужна станція. На звичайному зарядному пристрої постійного струму швидкість обмежуватиметься його можливостями. BYD планує розширювати мережу Flash Charging за межами Китаю, а першою європейською моделлю з цією технологією компанія назвала Denza Z9GT.