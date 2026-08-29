Велосипедист попереду: українським водіям пояснили, коли можна перетнути суцільну для обгону

Водій наздоганяє велосипедиста на вузькій двосмуговій дорозі. Праворуч місця для безпечного випередження немає, посередині — суцільна лінія. Що робити: повільно їхати за велосипедом чи все-таки можна виїхати на зустрічну смугу?

Для українських водіїв відповідь може виявитися несподіваною. На відміну від правил у деяких європейських країнах, українські ПДР передбачають виняток, який за певних умов дозволяє перетнути одинарну суцільну лінію саме для обгону повільного транспортного засобу.

Але це стосується далеко не кожної суцільної і не скасовує вимог безпеки.

Одинарну суцільну іноді перетинати можна

Розмітку 1.1 — вузьку одинарну суцільну лінію — за загальним правилом перетинати заборонено. Однак у ПДР України прямо передбачений виняток.

За умови забезпечення безпеки дорожнього руху її дозволяється перетнути для обгону поодинокого транспортного засобу, який рухається зі швидкістю менше 30 км/год.

Велосипед за українськими ПДР є транспортним засобом. Тому якщо велосипедист рухається повільніше 30 км/год, а дорожня ситуація дозволяє безпечно виїхати на зустрічну смугу і повернутися назад, сам факт перетину одинарної суцільної 1.1 не робить такий обгін порушенням.

Водночас водій перед початком маневру повинен переконатися, що зустрічна смуга вільна на достатній відстані та після обгону він зможе безпечно повернутися назад.

З подвійною суцільною ситуація інша. Лінію 1.3 перетинати заборонено, і винятку для обгону транспортних засобів, що рухаються повільніше 30 км/год, для неї немає. Тому якщо велосипедиста неможливо безпечно обігнати, не перетинаючи подвійну суцільну, доведеться залишатися позаду.

Знак «Обгін заборонено» теж має виняток

Цікава ситуація виникає і зі знаком 3.25 «Обгін заборонено».

Українські ПДР зазначають, що він забороняє обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, які рухаються зі швидкістю менше 30 км/год.

Отже, сам знак 3.25 не означає автоматичної заборони обігнати повільного велосипедиста.

Але тут потрібно враховувати розмітку та інші обмеження. Якщо, наприклад, на дорозі нанесена подвійна суцільна, виїжджати через неї все одно не можна.

Крім того, пункт 14.6 ПДР забороняє обгін на перехрестях, залізничних переїздах, мостах, у тунелях, на ділянках з обмеженою оглядовістю та ближче ніж за 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті й 100 метрів — поза ним.

В Україні немає правила про обов’язковий один метр

Ще одна важлива відмінність від польських правил стосується бокового інтервалу.

У Польщі під час обгону велосипедиста закон вимагає залишити щонайменше один метр. В українських ПДР конкретної цифри для обгону велосипедиста немає.

Пункт 13.3 вимагає під час обгону, випередження або об’їзду дотримуватися безпечного інтервалу, щоб не створювати небезпеки для дорожнього руху.

Тобто твердження на кшталт «в Україні велосипедиста обов’язково потрібно об’їжджати на відстані рівно 1 або 1,5 метра» юридично некоректне.

Але це не означає, що можна проїжджати за кілька десятків сантиметрів. Водій має враховувати швидкість, ширину дороги, стан покриття, вітер та можливе відхилення велосипедиста від прямої траєкторії. ПДР окремо вимагають від водіїв бути особливо уважними до велосипедистів.

Не кожне випередження велосипедиста є обгоном

Є ще один нюанс, який часто плутають.

За українськими ПДР обгін — це випередження одного або кількох транспортних засобів, пов’язане саме з виїздом на смугу зустрічного руху.

Якщо дорога має дві смуги в одному напрямку і автомобіль просто переходить у ліву попутну смугу та проїжджає повз велосипедиста, юридично це вже не обгін, а випередження.

Це важливо, тому що частина заборон, передбачених для обгону, до звичайного випередження не застосовується. Однак вимога дотримуватися безпечного бокового інтервалу залишається.

Які штрафи загрожують водієві

Польські суми штрафів до України переносити не можна. У нас діє інша система відповідальності.

За порушення вимог дорожніх знаків або розмітки частина 1 статті 122 КУпАП передбачає штраф 340 грн. Наприклад, це може стосуватися незаконного перетину подвійної суцільної.

За порушення правил обгону, зустрічного роз’їзду або безпечного інтервалу передбачено вже 510 грн штрафу.

Якщо ж небезпечний обгін змусив велосипедиста або іншого учасника руху різко гальмувати, змінювати напрямок чи вживати інших заходів для уникнення ДТП, це може кваліфікуватися як створення аварійної обстановки. Покарання — 1445 грн або позбавлення права керування на строк від шести місяців до одного року.

При цьому говорити про автоматичне «складання» всіх штрафів некоректно. КУпАП передбачає, що за кілька правопорушень відповідальність може визначатися окремо, але якщо їх одночасно розглядає один і той самий орган, стягнення накладають у межах санкції за більш серйозне з них.

Тому головне правило для водія просте: якщо велосипедиста неможливо обійти з очевидно безпечним інтервалом і без ризику для зустрічного руху, краще почекати.

Водночас сама одинарна суцільна в Україні не завжди означає, що велосипедиста обганяти не можна. Якщо це лінія 1.1, велосипедист рухається повільніше 30 км/год, немає інших заборон і маневр можна виконати безпечно, ПДР такий обгін допускають.