Плагін-гібриди перевірили в реальних умовах: результат сильно відрізняється від реклами

Плагін-гібриди роками вважали компромісом між бензиновими авто та електромобілями. Нові дані показали, що в реальних умовах їхні викиди значно вищі за заявлені.

Автомобіль може мати в паспорті витрату пального 1–2 л/100 км і надзвичайно низькі викиди CO₂, але в реальному житті показники виявляються зовсім іншими. Особливо велика різниця спостерігається у плагін-гібридів, або PHEV, які можна заряджати від розетки.

За даними Transport & Environment, отриманими на основі інформації приблизно про 220 тисяч таких автомобілів, зареєстрованих у ЄС у 2024 році, їхні реальні викиди становили в середньому близько 145 г CO₂ на кілометр.

Офіційний показник для тих самих машин — лише 24 г/км. Тобто на дорогах плагін-гібриди в середньому викидають приблизно у шість разів більше CO₂, ніж можна припустити за паспортними характеристиками.

Чому цифри настільки відрізняються

Причина криється насамперед у принципі розрахунку офіційної витрати.

Під час сертифікації передбачається, що власник регулярно заряджатиме автомобіль і значну частину пробігу долатиме виключно на електротязі. У реальному житті так відбувається далеко не завжди.

Дослідження понад 457 тисяч європейських PHEV показало, що на електроенергії вони в середньому проїжджають близько 45,5% загального пробігу.

Після розряджання батареї автомобіль переходить на двигун внутрішнього згоряння. Причому йому доводиться возити із собою не лише ДВЗ і паливний бак, а й важкий акумулятор, електромотор та інші компоненти гібридної системи.

У результаті PHEV, який майже не заряджають, може виявитися зовсім не таким економним, як обіцяє його паспорт.

Велика батарея сама по собі не рятує

Сучасні плагін-гібриди дедалі частіше отримують запас ходу на електротязі понад 100 км. Однак дослідники з’ясували, що збільшення акумулятора автоматично не вирішує проблему.

Набагато важливіше, як саме власник використовує машину.

Якщо щовечора ставити автомобіль на зарядку і щодня проїжджати, наприклад, 40–60 км, бензиновий двигун справді може не запускатися днями.

Якщо ж PHEV заряджають раз на тиждень або ще рідше, більшу частину часу він фактично їздитиме як звичайний автомобіль із ДВЗ.

Що варто врахувати українцям

Для України плагін-гібрид виглядає особливо привабливо. У місті можна їздити на електроенергії, а під час далекої подорожі не потрібно планувати маршрут від однієї зарядної станції до іншої.

Але перед купівлею варто чесно відповісти на одне запитання: чи є можливість заряджати автомобіль практично щодня?

Якщо вдома або на роботі є зарядка, PHEV справді може поєднати переваги електромобіля та звичайної машини.

Якщо ж заряджання буде епізодичним, орієнтуватися на рекламні 1–2 л/100 км не варто. Реальна витрата може бути в рази більшою, а звичайний повний гібрид у такому сценарії нерідко виявиться простішим і логічнішим рішенням.