Huawei Mate 90 Pro Max протестували в Geekbench: що відомо про Kirin 9050 Pro

У базі Geekbench 7 з’явилися результати Huawei Mate 90 Pro Max із номером моделі CMM-AL10. Смартфон оснащений новим чипом Kirin 9050 Pro, який також встановлюють у Mate 90 RS. Обидві моделі увійшли до лінійки з чотирьох пристроїв, представленої в Китаї 2 жовтня.

Середній результат Mate 90 Pro Max становить 1317 балів в одноядерному тесті та 5381 бал у багатоядерному. Найвищі зафіксовані на момент публікації показники — 1528 і 6169 балів відповідно.

За оцінкою GSMArena, такі результати розташовують процесор Kirin 9050 Pro між Snapdragon 8 Gen 1 та Snapdragon 8 Gen 2. Йдеться саме про продуктивність CPU в бенчмарку: цих даних недостатньо, щоб оцінити швидкодію смартфона в усіх повсякденних завданнях чи іграх.

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Huawei Mate 90 Pro Max результати тестів в Geekbench

Запис у Geekbench також розкриває будову процесора. Kirin 9050 Pro має дев’ять ядер: одне головне з частотою до 3,1 ГГц, шість продуктивних із частотами 2,7 та 2,2 ГГц і два енергоефективні на 1,75 ГГц. За графіку відповідає шестиядерний прискорювач Maleoon 955 із частотою 1,05 ГГц.

Huawei поки не розкрила всіх технічних подробиць нового чипа. За даними Bernstein Research, його виготовляє SMIC за технологією N+2 або N+3, що належить до класу 7-нм техпроцесів. Офіційного підтвердження цієї інформації від Huawei немає.