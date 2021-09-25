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Експерти розповіли, чому насправді електронні книги так швидко втратили популярність

25.09.2021
1 хвилина на прочитання

Років 10-12 назад в громадському транспорті спостерігалася велика кількість людей, які замість газет і звичайних книг читали електронні книги. Цьому формату пророкували велике майбутнє, адже на карті пам’яті можна помістити цілу бібліотеку, а читання зі спеціального РК екрану, який буквально емулював папір було кориснішим для очей, ніж читання з дисплея смартфона або планшета.


Але електронні книги швидко втратили популярність і на сьогоднішній день у продажу від сили 20 моделей, на які можна звернути увагу.

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Чому так сталося?

Електронна книга була набагато дешевше смартфона (в ранні роки смартфон називався КПК (кишеньковий персональний комп’ютер) і планшетного ПК. Але бурхливий ріст гаджетів (спершу планшетів, потім смартфонів) змусив людей втратити цікавість до електронної книги – текст також можна читати і зі смартфона.

До того ж, функціонал електронної книги був призначений виключно для читання тексту. Також свою лепту вніс і бурхливий розвиток швидкого інтернету – крім тексту люди цікавилися ще фотографіями і відео.

Згодом електронні книги почали оснащуватися Wi-Fi, в них з’явився браузер, але все одно це не врятувало формат від практичного вимирання – смартфони виявилися набагато функціональнішими, а сучасні дисплеї спроектовані так, що з них можна читати годинами без особливої шкоди для зору.

Останнім часом в соціальних мережах і рекомендаційних системах стає все менше і менше тексту, а більше відеоматеріалів – це теж одна з причин, що нове покоління майже не читає (за рідкісним винятком), та й старшому поколінню формат відео став більш цікавим чим набридливий текст. Взяти хоча б улюблену книгу, яка вже зачитана до дірок – її можна прослухати в аудіо форматі і отримати нові емоції від такого «читання».

Звичайно, зовсім цей формат не втече – електронна книга зручна тим, що в процесі читання нічого не заважає і немає спокуси посерфити в мережі або подивитися відео, але популярність цього гаджета все-таки буде падати. Так, книжкові магазини зі справжніми книгами за останні пару років отримали невеликий розвиток, але справжні книголюби краще куплять паперовий варіант, ніж будуть читати з екрану.

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25.09.2021
1 хвилина на прочитання

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