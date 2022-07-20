Представлено найгучніший смартфон у світі

Апарат може видавати звук гучністю 109 дБ. Наприклад, гучність автомобільного гудка становить 120 дБ, танцювальної музики у нічному клубі – 110 дБ. У компанії не повідомили, як їм вдалося помістити таку міць у компактний корпус, тому до заяв AGM можна ставитися з часткою скепсису.





Смартфон AGM H5 Pro претендує на статус справжньої зірки вечірок – на задній панелі розташувалася LED-кільце з п’ятьма режимами підсвічування.

Новинка отримала екран 6,5“ з роздільною здатністю 1600×720 та частотою оновлення 60 Гц. За роботу відповідає чіп MediaTek Helio G85. Доступна версія з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна розширити карткою microSD.

З камер: фронталка 20 Мп, головна камера 48 Мп, модуль нічного бачення 20 Мп, макрооб’єктив 2 Мп. Акумулятор ємністю 7000 мАг. Смартфон сертифікований за стандартами IP68 , IP69K та MIL-STD-810H. Він пережив падіння з висоти 1,5 м, випробування в камері з пилом та 30-хвилинне занурення у воду на глибину 1,5 метра.

AGM H5 Pro надійде у продаж по всьому світу з 25 серпня. Поки що смартфон доступний для замовлення на офіційному сайті. Вартість новинки – $ 319.