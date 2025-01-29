Чутки підтвердилися: iPhone SE 4 буде з “чубчиком”

Нещодавно в мережі з’явилися фото макета iPhone SE 4, проте деталі дисплея залишалися невідомими. Тепер Росс Янг, голова Display Supply Chain Consultants, підтвердив, що новинка отримає екран з вирізом у стилі iPhone 14.

Отже, Dynamic Island та підвищена частота оновлення 90 Гц не передбачаються в майбутньому доступному iPhone. Варто зазначити, що Янг рідко помиляється, оскільки отримує інформацію безпосередньо від постачальників дисплеїв для Apple. Саме він першим розкрив точні характеристики екранів Pro Display XDR, Studio Display, iMac, MacBook та iPad. Тепер у фанатів iPhone SE залишається лише одне питання: чи зможе Apple компенсувати цей недолік привабливою ціною?

Очікуємо офіційного анонсу iPhone SE 4 та інших новинок Apple у березні. Можливо, компанія підготувала ще якийсь сюрприз.