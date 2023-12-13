Вкрасти iPhone тепер стане ще складніше

Цього ж дня компанія випустила першу бету-версію iOS 17.3, а зараз перші користувачі прошивки розповіли, які функції є в новій версії ОС.

З виходом iOS 17.3 ваш iPhone отримає підтримку Stolen Device Protection – нової функції, яка захищає ваші дані від сторонніх осіб. Функція активується, якщо хтось отримав доступ до вашого iPhone і знає ваш пароль від телефону.

Що робить айфон у режимі Stolen Device Protection

Вмикає примусове сканування Face ID або Touch ID при використанні “Зв’язки ключів”, створенні картки Apple Card, відключенні режиму зникнення, використанні Apple Pay, видаленні даних зі смартфона;

Вводить годинну затримку на серйозні втручання: вимкнення “Локатора”, зміну Apple ID, зміну пароля і даних Face ID або Touch ID.

Зловмиснику доведеться пройти автентифікацію при будь-яких діях двічі (одразу і через годину). За цей час власник iPhone зможе щось зробити. Годинної затримки не буде, якщо смартфон перебуває в знайомому місці (вдома, в офісі господаря тощо).

Щоб увімкнути опцію, потрібно перейти в “Налаштування” > “Face ID і код-пароль” > “Захист вкраденого пристрою”.

Раніше шахраї могли підглянути, як ви вводите пароль від iPhone, і вихопити смартфон з рук. Знаючи PIN-код, злодій міг вийти з Apple ID, відключити “Локатор”, видалити всі дані зі смартфона і відновити його до заводських налаштувань для перепродажу. З увімкненим режимом “Захист вкраденого пристрою” у шахраїв не буде шансів отримати хоч якусь вигоду від вкраденого смартфона.