Вийшов годинник Amazfit Balance 2 – потенційний хіт

Компанія Huami представила Amazfit Balance 2 — найпотужніший смарт-годинник, який претендує на звання найкращого носимого пристрою 2025 року. Новинка отримала 1,5-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 480х480 пікселів, режимом Always-On і піковою яскравістю 2000 ніт.

Дисплей прикритий сапфіровим склом, а 47-мм корпус важить 42 г. Пристрій побудований на новій платформі Zepp OS 5 і підтримує установку сторонніх додатків, зберігання музики на вбудованому накопичувачі в 32 ГБ і функції безконтактної оплати через NFC.

Годинник також оснащений оптичним датчиком для моніторингу пульсу і кисню в крові в реальному часі, а також відстежує максимальне споживання кисню (VO₂ Max), визначає стрес, автоматично розпізнає тренування і розширені спортивні режими, включаючи дайвінг (вологозахист 10 ATM) і гольф. До того ж вони підтримують п’ять глобальних навігаційних систем: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou і QZSS.

Amazfit Balance 2 працюють до 21 дня від акумулятора на 658 мАг або до 67 годин при активному GPS. Також на борту є Bluetooth 5.2, Wi-Fi і вбудовані мікрофон з динаміком для дзвінків прямо з зап’ястя. Продажі новинки стартують 20 травня, ціна — 2199 юанів (~$305).