Hardnews

Російський літак був вимушений приземлитись одразу після зльоту через несправність

25.03.2022
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Sukhoi Superjet 100

Пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), що прямує з Москви до Сиктивкара, повернувся в аеропорт вильоту через несправність. Про це пише ТАРС із посиланням на джерело в авіаційних колах.


Зазначається, що після вильоту командир повітряного судна повідомив про відмову управління передньої стійки шасі та запросив екстрене повернення до аеропорту вильоту.

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“Sukhoi Superjet 100 о 09:39 здійснив посадку в штатному режимі в аеропорту Шереметьєво “, – йдеться в повідомленні.

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25.03.2022
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