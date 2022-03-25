Російський літак був вимушений приземлитись одразу після зльоту через несправність

Пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), що прямує з Москви до Сиктивкара, повернувся в аеропорт вильоту через несправність. Про це пише ТАРС із посиланням на джерело в авіаційних колах.





Зазначається, що після вильоту командир повітряного судна повідомив про відмову управління передньої стійки шасі та запросив екстрене повернення до аеропорту вильоту.

“Sukhoi Superjet 100 о 09:39 здійснив посадку в штатному режимі в аеропорту Шереметьєво “, – йдеться в повідомленні.

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