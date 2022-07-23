Стала відома вартість Samsung Galaxy Z Flip 4 у Європі

Відомий мережевий аналітик назвав вартість смартфона Samsung Galaxy Z Flip4 для Європи.





За його словами, за базовий варіант із накопичувачем на 128 ГБ доведеться заплатити 1080 євро. Модель з 256 ГБ флеш-пам’яті коштуватиме 1160 євро. Зрештою, топову версію з 512 ГБ південнокорейський техногігант оцінить у 1280 євро.

Samsung Galaxy Z Flip4 зовні нагадає Samsung Galaxy Z Flip3. Але в розкладеному вигляді складки, як у попередника, не буде. Samsung нарешті переймає успішний досвід OPPO.

А ось апаратна база зміниться. Новинка отримає флагманську однокристальну систему Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Об’єм оперативної пам’яті – 8 ГБ. Місткість акумулятора невелика – 3700 мАг. Такою є плата за компактні розміри. Тильна камера отримає головний 12-мегапіксельний детектор.

Офіційна презентація нового покоління Samsung Galaxy Z Flip очікується 10 серпня. Якими будуть ціни на території України? Загадка