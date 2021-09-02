Заморозки чи бабине літо: синоптики розповіли, чого чекати від осені

Літо 2021 видалося рекордно спекотним, однак наприкінці серпня стовпчики термометрів різко опустилися вниз. Така кардинальна зміна погоди багатьом прийшлася не до вподоби, але чи є ще шанс тішитися теплими сонячними днями? Синоптики вже роблять прогнози на осінь. Тож, що нам знадобиться найближчим часом — парасолька, пуховик, чи може літні шорти?





Температура повітря у вересні буде комфортною

Експерти запевняють, що перша половина вересня буде цілком комфортною, з помірними опадами та температурою повітря в межах 20 градусів. Однак чим далі, тим ставатиме холодніше, ну а з першими заморозками більшість українських регіонів зіштовхнуться вже наприкінці цього місяця.

Загалом, погода у третій декаді вересня буде циклічною, теплі й сонячні дні часто чергуватимуться з похмурими, дощовими та вітряними.

Бабиного літа варто чекати у жовтні

Любителям жовтого листя та так званого “бабиного літа” треба трішки почекати. “Золота” осінь наступить не раніше кінця першої декади жовтня. Тепла, сонячна погода триматиметься 1-2 тижні, після чого в Україну прийдуть затяжні дощі. Наприкінці жовтня, синоптики прогнозують нічні заморозки до -7 градусів, таке зниження температури принесе північний циклон.

Ну а щодо першого снігу, то до нього слід готуватися вже у другій декаді листопада. Останній місяць осені обіцяє бути дощовим, прохолодним з невеликою кількістю сонячних днів переважно на півдні України.