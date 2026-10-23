Телевізори Samsung можуть стежити за власниками навіть після заборони: дослідники виявили дивну активність

Дослідники зі США з’ясували, що деякі Smart TV продовжують обмінюватися даними із серверами відстеження навіть після вимкнення відповідної функції.

Фахівці Північно-Східного університету США (Northeastern University) перевірили, наскільки ефективно працюють налаштування конфіденційності сучасних телевізорів. Результати виявилися несподіваними: окремі моделі Samsung, Vizio та Roku продовжували передавати мережевий трафік на сервери систем розпізнавання контенту навіть після відмови користувачів від відстеження.

Загалом науковці дослідили 12 телевізорів десяти виробників, провівши 5943 контрольовані експерименти. Перевірка охопила вісім операційних систем, на які припадає приблизно 95% американського ринку Smart TV.

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Які телевізори продовжували передавати дані

У центрі дослідження опинилася технологія Automatic Content Recognition (ACR). Вона дозволяє телевізору автоматично визначати, що саме переглядає користувач, аналізуючи фрагменти зображення або звуку.

Отримана інформація може використовуватися для вимірювання телевізійної аудиторії, аналізу звичок глядачів та демонстрації персоналізованої реклами.

Найбільше запитань у дослідників викликала поведінка телевізорів Samsung із системою Tizen. Навіть після вимкнення ACR підозрілий мережевий трафік зберігався в усіх 30 тестах фірмового потокового сервісу, у 41 із 60 перевірок ефірного телебачення та у 18 із 30 експериментів із пристроями, підключеними через HDMI.

Схожа ситуація спостерігалася з телевізорами Vizio. Вони продовжували звертатися до сервера Amazon Kinesis, пов’язаного із системою розпізнавання контенту. Відповідний трафік фіксували навіть тоді, коли телевізор просто перебував у меню й нічого не відтворював.

Vizio OS

У випадку Roku підозрілу активність виявили переважно під час використання фірмового сервісу The Roku Channel. Водночас компанія попереджає користувачів, що відмова від ACR не обов’язково поширюється на її власний потоковий сервіс.

Цікаво, що на перевірених телевізорах LG із webOS, Sony з Google TV та пристроях із Fire TV OS вимкнення ACR працювало належним чином у досліджених сценаріях.

Чи справді телевізори стежать за користувачами

Дослідники наголошують на важливому обмеженні: більшість зафіксованих передач були зашифрованими. Тому встановити точний вміст інформації, яку телевізори надсилали на сервери, не вдалося.

Інакше кажучи, результати свідчать про підозрілу мережеву активність, але не доводять, що виробники продовжували збирати або зберігати історію переглядів після заборони.

Крім того, висновки стосуються конкретних моделей і версій програмного забезпечення, перевірених у США. Поведінка інших телевізорів може відрізнятися.

Для додаткового захисту конфіденційності фахівці рекомендують вимикати функції розпізнавання контенту та персоналізації реклами. Також можна блокувати відповідні сервери на рівні домашнього маршрутизатора.

Найрадикальнішим способом залишається відключення телевізора від інтернету та використання зовнішньої приставки, яка не застосовує технологію ACR.

Науковці зазначають, що виробники повинні забезпечити прозору роботу налаштувань конфіденційності. Якщо користувач вимкнув відстеження, відповідна функція має справді припиняти роботу.