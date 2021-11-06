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До мережі потрапили нові зображення Samsung Galaxy S22

06.11.2021
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Samsung Galaxy S22

На порталі Letsgodigital з’явились зображення флагмана Samsung Galaxy S22. Зовнішній вигляд смартфона передав італійський дизайнер Джузеппе Спінеллі, котрий використав інформацію, отриману від колишнього співробітника Samsung.


На деталізованих рендерах видно основні особливості Galaxy S22 – мінімальні симетричні рамки, блок камер, що заступає, закруглені кути. За словами джерела, старша модель Samsung Galaxy S22+ буде виглядати так само, за винятком більшого розміру.

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За даними Letsgodigital, топова модель Galaxy S22 Ultra буде більше виглядати як Galaxy Note: вона отримає, в тому числі, підтримку S Pen.

Презентація нових гаджетів очікується на початку 2022 року. Відомо, що смартфони серії Galaxy S22 отримають однокристальні процесори Snapdragon 898 та Exynos 2200.

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06.11.2021
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