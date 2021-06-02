Рахунки українців під прицілом: блокують всі підозрілі перкази

Банківські перекази та картки в Україні стали частіше блокувати. Причиною став новий підхід при перевірці операцій, який був запроваджений новим законом про фінансовий моніторинг ще у 2020 році.





Таку інформацію розповсюдила Олена Коробкова, яка є виконавчим директором Незалежної асоціації банків України. Як зазначає експерт, згідно з новим законом, банківські операції, що перевищують ліміт в 400 000 гривень, підлягають фінансовому моніторингу. Але це ще не все.

Також фінансові установи перевіряють поточні клієнтські операції. Якщо у представників банку виникають підозри щодо якоїсь операції клієнта, яка не відповідає його фінансовому становищу, то установа може зупинити операцію без попереднього повідомлення на два робочих дні, починаючи з дня тимчасової зупинки переказу.

Також фінансист зазначила, що банки не вимагають додаткових документів, якщо фінансові операції відповідають виду діяльності, які заявлені власником рахунку. Тому потрібно як можна більше спілкуватись з банком та повідомляти про зміни. Тоді фінансова установа не буде блокувати перекази та інші операції без пояснень.

Цікаво, що випадків блокування рахунків з сумнівними операціями нараховуються десятками та сотнями. Деякі банки витрачають чималі кошти на запровадження автоматичної процедури моніторингу, а інші просто блокують незрозумілі операції.