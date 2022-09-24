Білл Гейтс розповів, скільки ще планує прожити

Мільярдер, один із засновників корпорацій Microsoft Білл Гейтс заявив, що планує працювати над благодійними проектами у Фонді Білла та Мелінди Гейтс як мінімум ще чверть століття. Про це повідомляє Forbes .

За словами Гейтса, він має намір прожити ще 25 років, займаючись активною діяльністю в організації, яку продовжує розвивати разом із колишньою дружиною. Виступаючи на саміті Forbes 400 Philanthropy Summit, бізнесмен запевнив, що планує після досягнення цього терміну закрити фонд.

«Мета фонду – проіснувати ще 25 років. Ціль на наступну чверть століття? Хвороби, які роблять світ несправедливим. Потрібно покласти їм кінець значною мірою або шляхом викорінення, або шляхом зниження кількості хворих на дуже низький рівень», – зазначив Гейтс.

Через 25 років Гейтсу буде 91 рік, а його колишній дружині Мелінді – 83 роки. “Ймовірно, це той період часу, коли Мелінда і я будемо поруч, щоб переконатися, що все йде за планом”, – сказав філантроп.

Близько двох місяців тому Гейтс виділив фонду $20 млрд — це одна з найбільших пожертвувань в історії благодійності. Мільярдер зобов’язався виділити ще стільки ж за кілька років.